MASSA LUBRENSE (rgl) – Un controllo mirato dei carabinieri ha fatto emergere gravi carenze in materia di sicurezza all’interno di un cantiere edile allestito presso una importante villa di Massa Lubrense. L’operazione, condotta dai militari della locale stazione insieme ai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli, si è conclusa con il sequestro dell’area e la denuncia del responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori. Durante l’ispezione, i militari hanno riscontrato numerose violazioni delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra le criticità emerse figurano l’assenza di idonee impalcature, la mancanza di parapetti di protezione, l’omessa organizzazione della viabilità interna e la mancata recinzione del cantiere. Condizioni considerate particolarmente pericolose per gli operai impegnati nei lavori e tali da rendere necessario l’immediato intervento delle forze dell’ordine. Il cantiere esterno, esteso per circa mille metri quadrati comprese le terrazze della villa, è stato sequestrato. Al termine degli accertamenti, l’amministratore unico della ditta incaricata dei lavori è stato denunciato all’autorità giudiziaria. A suo carico sono state elevate sanzioni e ammende per un importo complessivo di circa 26mila euro. L’imprenditore dovrà ora adeguarsi alle prescrizioni imposte dagli ispettori entro cinque giorni, mettendo in sicurezza l’intera area di lavoro e ripristinando le condizioni previste dalla normativa vigente.