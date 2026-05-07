NOLA (rgl) – Luci laser, realtà virtuale e piste da bowling di ultima generazione: al Vulcano Buono di Nola si accende una nuova galassia del divertimento. Oggi, 7 maggio 2026, alle ore 17, apre ufficialmente “Game Orbit”, il nuovo spazio ultramoderno dedicato all’intrattenimento che promette di diventare uno dei punti di riferimento del leisure in Campania. Situata all’ingresso Positano del centro commerciale, la struttura si estende su oltre 3000 metri quadrati ed è stata progettata per offrire un’esperienza immersiva tra tecnologia, gioco e socialità. Il cuore dell’area è rappresentato dalle 8 piste da bowling, circondate da effetti luminosi, led e ambientazioni scenografiche pensate per trasformare ogni partita in uno show. Ma il progetto va oltre il bowling. All’interno di “Game Orbit” trova spazio anche una VR Arena con esperienze in realtà virtuale, un’ampia area arcade dedicata ai videogiochi classici e alle nuove tecnologie, oltre a una food & bar zone e a spazi pensati per il relax e l’aggregazione. L’iniziativa rientra nella strategia di ampliamento dell’offerta entertainment del Vulcano Buono, guidata dall’amministratore delegato Francesco Furino e dal direttore Guglielmo Cirillo, con l’obiettivo di creare un luogo capace di coinvolgere famiglie, giovani, appassionati di gaming e aziende. Particolare attenzione sarà dedicata anche all’organizzazione di eventi privati, compleanni e attività di team building aziendale, grazie a format personalizzati e ambientazioni immersive. Tra le novità previste, anche la Orbit Card, che consentirà agli utenti di accumulare punti e accedere a premi attraverso la Winner Station. E non finisce qui. Nei prossimi mesi è già prevista l’apertura della futura “Orbit Zone”, ulteriore tassello di un progetto che punta a rivoluzionare il concetto di intrattenimento sul territorio nolano. Con “Game Orbit”, il Vulcano Buono amplia così la propria proposta dedicata al tempo libero, investendo su un format che unisce sport, tecnologia e divertimento in una delle operazioni più importanti del settore leisure in Campania.