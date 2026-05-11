NOLA (rgl) – Non solo shopping, ma cultura, creatività e nuove generazioni protagoniste. Il Vulcano Buono di Nola si prepara a trasformarsi in un grande laboratorio di idee e talento ospitando, il 13 e 14 maggio, l’edizione 2026 di “Campania Felix – Festival della Letteratura per ragazzi”, uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio. Per due giorni l’Arena del Vulcano Buono diventerà il cuore pulsante della cultura giovanile campana, coinvolgendo studenti, docenti, autori e istituzioni in un percorso fatto di libri, incontri, musica, spettacolo e scrittura creativa. Un evento promosso dalla Fondazione Premio Cimitile e dall’associazione Obiettivo Terzo Millennio che vedrà la partecipazione di ben 21 scuole del territorio. La scelta del Vulcano Buono come location del festival rappresenta un segnale forte della trasformazione del complesso nolano in un vero hub culturale e sociale, capace di andare oltre il tradizionale concetto di centro commerciale. L’obiettivo è chiaro: creare spazi di aggregazione dove i giovani possano incontrarsi, confrontarsi e crescere attraverso la cultura. Il festival prenderà ufficialmente il via il 13 maggio alle ore 17 con la consegna delle borse di studio “Lettura e scrittura creativa: la fiaba e il racconto più bello”, dedicate alla memoria del dottor Felice Dichiarante. Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, punta a valorizzare il talento narrativo dei ragazzi e ad avvicinare le nuove generazioni al mondo della lettura. Nel corso delle due giornate si alterneranno incontri con autori, atelier creativi, masterclass e momenti di approfondimento culturale in un format che unisce scuola, intrattenimento e formazione. I veri protagonisti saranno proprio gli studenti, chiamati anche a vestire i panni di giurati per decretare il vincitore del Premio “Campania Felix 2026”. L’opera inedita premiata sarà poi pubblicata a livello nazionale dalla Casa Editrice Medusa all’interno del circuito scolastico. L’iniziativa punta non solo a promuovere il piacere della lettura, ma anche a valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, rafforzando il legame tra scuola, comunità e istituzioni. Un messaggio forte in un’epoca in cui la cultura viene sempre più riconosciuta come strumento fondamentale di crescita sociale e civile. All’inaugurazione interverranno, tra gli altri, Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felicia Mercogliano per Vulcano Buono, il sindaco di Cimitile Filomena Balletta, il presidente dell’associazione Obiettivo III Millennio Elia Alaia, l’assessore alla Cultura del Comune di Cimitile Anna Mercogliano, il dirigente scolastico della “Mercogliano-Guadagni” di Cimitile Bianca Antonietta Ferrara e Bruna Fiola, presidente della Commissione Istruzione e Cultura della Regione Campania. Nella giornata conclusiva sarà presente anche Giovanni Galano, garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Campania. La conduzione dell’evento sarà affidata ad Autilia Napolitano e Domenico Della Pietra. Il festival gode del patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Cimitile e della Curia Vescovile della Diocesi di Nola.