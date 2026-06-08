CASERTA (rgl) – Attimi di paura lungo l’autostrada A1, dove un’automobile ha improvvisamente preso fuoco all’interno di un’area di servizio, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza e mettendo a rischio veicoli e strutture presenti nelle vicinanze. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12, nell’area di servizio San Nicola Ovest, in direzione Sud, quando alcuni automobilisti hanno notato fumo e fiamme provenire da una vettura ferma nell’area di sosta e hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Marcianise. All’arrivo dei soccorritori, l’autovettura, alimentata a gasolio, era già completamente avvolta dalle fiamme. L’incendio si era inoltre propagato alle vicine colonnine di ricarica elettrica, coinvolgendo anche la pensilina di copertura dell’area. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, riuscendo a contenere il rogo prima che potesse estendersi ulteriormente ad altri veicoli in sosta o provocare conseguenze più gravi per la circolazione autostradale. Grazie al tempestivo intervento delle squadre operative, i danni sono stati limitati e la situazione è tornata rapidamente sotto controllo. Restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio. Non si segnalano feriti. A seguito dell’incidente la stazione di ricarica Atlante risulta attualmente non operativa. La società è in contatto con i soggetti coinvolti e sta lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. L’obiettivo è tornare a garantire la disponibilità della stazione agli utenti dei veicoli elettrici in viaggio in questi giorni.