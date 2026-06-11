PARETE (rgl) – Una relazione finita, la gelosia mai sopita e un colpo di fucile esploso contro quello che riteneva il proprio rivale. È lo scenario che, secondo gli investigatori, si sarebbe consumato nella tarda serata del 10 giugno a Parete, dove i Carabinieri hanno arrestato un 60enne del Casertano gravemente indiziato di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nel centro abitato del comune dell’agro aversano. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe raggiunto il luogo in cui si trovavano la sua ex convivente, una 28enne, e l’attuale compagno della donna, un cittadino tunisino di 59 anni. Stando agli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, il 60enne, incapace di accettare la fine della relazione, avrebbe impugnato un fucile ed esploso un colpo in direzione dell’uomo. La donna è rimasta illesa, mentre il 59enne sarebbe stato raggiunto dai pallini riportando gravi lesioni. Immediata la richiesta di soccorso al 118, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure sul posto prima di trasferire il ferito all’ospedale di Aversa. Le sue condizioni sono apparse da subito particolarmente serie. Parallelamente ai soccorsi, i Carabinieri della stazione di Parete, supportati dal personale della sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Aversa, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le attività investigative si sono concentrate sull’acquisizione delle testimonianze, sui sopralluoghi tecnici e sulle perquisizioni personali, domiciliari e veicolari. Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati telefoni cellulari, indumenti e altri elementi ritenuti utili alle indagini. Determinante anche il contributo del Nucleo Investigativo del gruppo Carabinieri di Aversa, che ha effettuato specifici accertamenti tecnico-scientifici, compresi quelli finalizzati alla ricerca di eventuali residui da sparo. Al termine delle attività svolte nell’immediatezza dei fatti, il 60enne è stato rintracciato e arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e accompagnato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.