SPARANISE (rgl) – E’ bastato un messaggio sul telefono per far scattare una corsa contro il tempo. Una manciata di parole, un addio scritto in fretta, e poi il silenzio. Da quel momento ogni minuto è diventato decisivo. Grazie alla lucidità dei familiari e al coraggio dei carabinieri, quella che poteva trasformarsi in tragedia si è invece conclusa con una vita salvata in extremis. Grande apprensione si sono vissuti nella tarda mattinata di ieri quando una donna si è presentata alla stazione dei carabinieri di Sparanise, nel Casertano, mostrando ai militari alcuni messaggi ricevuti dal fratello. Le parole, inviate tramite una chat di messaggistica, lasciavano chiaramente presagire l’intenzione dell’uomo di togliersi la vita. Dopo quei messaggi, ogni tentativo di contattarlo telefonicamente era risultato vano. Compresa la gravità della situazione, una pattuglia si è immediatamente diretta verso l’abitazione dell’uomo. Una volta sul posto, i militari non hanno ricevuto risposta né al citofono né al campanello. Temendo che ogni minuto potesse essere decisivo, uno dei carabinieri ha raggiunto il primo piano dell’edificio arrampicandosi fino a un balcone. Sollevata la tapparella, ha scorto il proprietario di casa immobile sul letto. Richiesto con urgenza l’intervento dei sanitari del 118, il militare ha infranto il vetro di una finestra ed è riuscito a entrare nell’appartamento. L’uomo, che presentava ferite e aveva ingerito sostanze tossiche, è stato immediatamente soccorso. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, il carabiniere si è prodigato per fargli riprendere conoscenza e, una volta ottenuta una risposta, è rimasto accanto a lui, rassicurandolo e offrendogli sostegno morale in uno dei momenti più difficili della sua vita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con un’ambulanza proveniente dal territorio aurunco e un’automedica. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Sessa Aurunca, dove è stato affidato ai medici. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero tali da far temere per la vita.