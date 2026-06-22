FORIO D’ISCHIA (rgl) – Un bastone in strada, urla e poi la violenza che in pochi istanti travolge anche chi tenta di riportare la calma. Tensione nel pomeriggio di ieri a Forio d’Ischia dove una lite tra due connazionali è degenerata in una violenta aggressione in strada che ha richiesto l’intervento di polizia locale e carabinieri. Protagonista della vicenda un 47enne senegalese che, al culmine di una discussione per futili motivi, avrebbe impugnato un bastone telescopico colpendo un connazionale. A pochi metri dal luogo della lite era presente una pattuglia della polizia locale che è immediatamente intervenuta nel tentativo di riportare la calma. Tuttavia, l’uomo avrebbe continuato nel suo stato di agitazione, arrivando a colpire anche gli agenti intervenuti. Nel frattempo è giunta sul posto una gazzella dei carabinieri della compagnia di Ischia. I militari sono riusciti a bloccare il 47enne e a riportare la situazione sotto controllo. La vittima e gli agenti della polizia locale non hanno riportato ferite gravi. L’uomo è stato arrestato: è ai domiciliari in attesa di giudizio.