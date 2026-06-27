CASORIA (rgl) – Una lite? Un agguato? Una spedizione punitiva? A Casoria, frazione Arpino, un uomo di 38 anni è finito in ospedale con sette coltellate inferte da sconosciuti. Un episodio violento, rapido, ancora avvolto nell’ombra, che riaccende l’allarme sulla sicurezza nell’area nord di Napoli. È stato ricoverato nella tarda serata di ieri all’ospedale Villa Betania il 38enne di Poggioreale, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da sette fendenti in diverse parti del corpo. A intervenire sono stati i carabinieri della compagnia di Casoria, allertati dal personale sanitario dopo l’arrivo dell’uomo in pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il 38enne sarebbe stato aggredito davanti a un negozio di abbigliamento nella frazione Arpino. Gli aggressori — almeno due, forse di più — lo avrebbero colpito ripetutamente con un coltello, per poi fuggire lasciandolo a terra sanguinante. Nonostante la violenza dell’attacco, l’uomo non è in pericolo di vita. Rimane ricoverato, mentre i carabinieri stanno lavorando per chiarire la dinamica e la matrice dell’aggressione: al momento, nessuna pista è esclusa.