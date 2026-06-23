NAPOLI (rgl) – Un giovane operaio di 21 anni è stato ucciso nella notte davanti alla sua abitazione nel quartiere di Miano, a Napoli. La vittima è Lorenzo Spasiano, incensurato. Il drammatico episodio si è verificato in via Caprera. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane sarebbe stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al torace esploso da distanza ravvicinata mentre si trovava nei pressi della propria abitazione. Immediati i soccorsi e il trasferimento in ospedale, ma per il 21enne non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a chiarire il movente dell’omicidio. Secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, la vittima non avrebbe legami con ambienti criminali. Gli accertamenti proseguono senza escludere alcuna pista.