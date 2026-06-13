NOLA (Nello Lauro) – Il Lions Club Nola Ottaviano Augusto apre una nuova fase della propria storia associativa affidando la guida del sodalizio ad Antonio Bifulco. Il professionista e socio fondatore del club, originario di Cicciano, è il nuovo presidente per l’anno sociale 2026/2027. La cerimonia del tradizionale “passaggio della campana” si è svolta giovedì sera presso l’Hotel I Gigli di Nola, alla presenza delle autorità lionistiche, dei soci e degli ospiti. A consegnare la campana è stata la presidente uscente Maria Guadagno, protagonista di un anno sociale che il nuovo presidente ha voluto ringraziare e valorizzare per il clima di collaborazione e armonia creato all’interno del club. Il passaggio della campana rappresenta uno dei momenti più significativi della vita lionistica, sancendo il passaggio di consegne tra il presidente uscente e quello entrante nel segno della continuità dei valori di servizio che caratterizzano il Lions International. Nel suo discorso inaugurale, Antonio Bifulco ha sottolineato l’importanza dell’incarico ricevuto dai soci e la volontà di affrontare il nuovo mandato con entusiasmo e senso di responsabilità. “Ho accettato l’incarico con entusiasmo e grande senso di responsabilità. In qualità di socio fondatore del Club credo di avere accumulato in questi otto anni la giusta esperienza per poter svolgere bene il ruolo di Presidente”, ha dichiarato. Il motto scelto per il nuovo anno sociale sarà “Ottimismo ed energia per servire la comunità”, una linea programmatica che punta a rafforzare ulteriormente la vocazione sociale del club attraverso iniziative concrete rivolte ai cittadini e alle fasce più fragili del territorio. Ma il vero elemento distintivo del programma di Bifulco è rappresentato dal forte richiamo alla nolanità, concetto che il neo presidente intende trasformare in uno degli assi portanti della sua azione. “La mia intenzione è quella di caratterizzare il mio anno di presidenza con una prospettiva duplice. Da un lato il piano locale, mettendo al centro il concetto di nolanità”, ha spiegato. L’obiettivo è quello di “promuovere una rete di collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà culturali del territorio per valorizzare l’identità dell’area nolana, riscoprendone la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e le potenzialità ancora inespresse”. Per Bifulco “la nolanità non è soltanto un’appartenenza geografica, ma un patrimonio comune da rafforzare e tramandare, capace di generare senso di comunità e sviluppo territoriale”. In quest’ottica il Lions Club potrebbe diventare un punto di raccordo tra le diverse energie presenti nel comprensorio nolano, contribuendo alla costruzione di una visione condivisa del territorio. Accanto a questa dimensione locale, il nuovo presidente guarda anche alla vocazione internazionale del movimento lionistico. Nel suo intervento ha infatti richiamato il concetto di “Lionismo 5.0”, invitando il club ad “affrontare le nuove sfide sociali, culturali e tecnologiche con un approccio innovativo e multidisciplinare”. Nel corso dell’anno proseguiranno i service storici del club, tra cui Poster per la Pace, Banco Alimentare, Benessere e Salute e Salviamo le Api. A questi si aggiungeranno nuove iniziative dedicate all’ambiente, ai giovani, alla cultura, al Mediterraneo e al rapporto tra diritto, etica e umanità. A supportare il presidente nel nuovo mandato saranno Luca De Risi, nominato cerimoniere, Mario Mascia nel ruolo di segretario e Luigi Bifulco come tesoriere. “Serve il contributo e la passione di tutti i soci”, ha concluso Antonio Bifulco, convinto che il nuovo anno sociale possa rappresentare un’importante occasione di crescita per il club e per l’intero territorio nolano.