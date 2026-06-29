BENEVENTO (rgl) – Criteri di gara cuciti su misura, incontri riservati, telefonate, accordi preventivi. È il quadro che emerge dall’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, che questa mattina ha portato all’esecuzione di misure cautelari interdittive nei confronti di un alto dirigente del Comune di Benevento e del gestore di fatto degli interessi di un’impresa. Il provvedimento, emesso dal gip dopo gli interrogatori del 5 giugno, dispone per entrambi la sospensione per 12 mesi: il primo dall’esercizio dei pubblici uffici, il secondo dalla professione di consulente e dagli incarichi direttivi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Digos e del nucleo Pef della Guardia di Finanza, che hanno operato in sinergia, il gip ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti, contestati in concorso con altri soggetti. Tra questi figura anche il rup della procedura, per il quale la Procura aveva chiesto una misura cautelare: il giudice, pur riconoscendo la gravità indiziaria, non ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari. L’indagine, definita dalla Procura “complessa e accurata”, ha richiesto prolungate attività di intercettazione e minuziosi riscontri documentali, permettendo di disvelare una condotta collusiva legata alla gara comunale per l’affidamento del “Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidenti stradali”. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero determinato il contenuto del disciplinare di gara, inserendo criteri costruiti ad hoc per favorire un determinato consorzio di imprese, escludendo di fatto le altre concorrenti. Il gestore del consorzio sarebbe stato costantemente informato dall’alto dirigente e dal RUP sull’iter della procedura e persino sui possibili motivi di esclusione delle ditte rivali. Le indagini hanno inoltre fatto emergere gravi indizi di corruzione: l’alto dirigente, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio “dietro la promessa della corresponsione di una somma di denaro”, alterando la par condicio e favorendo il consorzio. La gara, dopo la sostituzione del rup, è stata poi annullata in autotutela dal dirigente subentrato, che ha riavviato la procedura.