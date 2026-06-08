ARIANO IRPINO (rgl) – Alcune manovre sospette per evitare il controllo e un evidente stato di agitazione hanno attirato l’attenzione dei finanzieri. Quando è scattata l’ispezione approfondita del veicolo, è emersa la ragione di quel comportamento: nascosto all’interno dell’auto c’era circa un chilogrammo di cocaina. È il risultato di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Avellino nell’ambito delle attività di contrasto all’illegalità economico-finanziaria e ai traffici illeciti sul territorio provinciale. I finanzieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno fermato un’autovettura in transito lungo una delle principali arterie stradali dell’Irpinia. Durante il controllo, il conducente avrebbe tentato di eludere l’attenzione dei militari attraverso alcune manovre ritenute sospette. Una volta fermato, l’uomo avrebbe manifestato un forte stato di agitazione, circostanza che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti con una verifica più accurata del mezzo. L’ispezione ha consentito di rinvenire circa un chilogrammo di cocaina occultato all’interno dell’autovettura. La sostanza stupefacente è stata immediatamente sequestrata, mentre il conducente è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Ariano Irpino, dove resta a disposizione della magistratura per le successive valutazioni. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino per il contrasto ai traffici illeciti e alle attività criminali che interessano la provincia.