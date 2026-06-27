NAPOLI (rgl) – L’estate entra nel vivo e la Campania si prepara ad affrontare un fine settimana rovente. La Protezione Civile regionale ha infatti emanato un avviso di criticità per ondate di calore valido dalle ore 8 di oggi, 27 giugno, fino alle ore 20 di lunedì 29 giugno, invitando cittadini e amministrazioni alla massima prudenza. Secondo il Centro Funzionale Multirischi della Regione Campania, le temperature potranno superare di 5-6 gradi i valori medi stagionali, con condizioni particolarmente critiche nelle province di Benevento e Caserta, dove il rischio è considerato elevato. A rendere ancora più pesante la situazione sarà l’alto tasso di umidità. Lungo le aree costiere, infatti, durante le ore notturne i valori potranno superare il 70-80%, soprattutto tra domenica e lunedì, in presenza di scarsa ventilazione. La Protezione Civile raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, limitare le attività all’aperto e gli spostamenti in auto, mantenere gli ambienti ben arieggiati e bere molta acqua. Particolare attenzione dovrà essere riservata ad anziani, bambini, persone affette da patologie croniche e soggetti fragili, oltre che agli animali domestici. Intanto il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha inviato una circolare a tutti i Comuni dell’area metropolitana chiedendo l’attivazione di specifici piani operativi per fronteggiare l’emergenza caldo. Le amministrazioni comunali sono state invitate a rafforzare l’assistenza alle fasce più deboli attraverso i servizi sociali, predisporre campagne informative rivolte alla cittadinanza e, se necessario, attivare i Centri Operativi Comunali e la Protezione Civile locale. Nella nota inviata ai sindaci è stato inoltre richiamato il protocollo nazionale per la tutela dei lavoratori esposti agli effetti delle emergenze climatiche, con particolare attenzione alla prevenzione di infortuni e patologie legate alle alte temperature negli ambienti di lavoro. Le autorità sanitarie raccomandano di non sottovalutare i sintomi legati al caldo e di contattare il proprio medico o i servizi di emergenza in caso di malessere.

Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute è possibile consultare il sito https://www.salute.gov.it/new/it/tema/ondate-di-calore/