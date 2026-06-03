ARZANO (rgl) – Una serata tra amici si è trasformata in un incubo nella notte di ieri ad Arzano, dove tre ragazzi sono finiti in ospedale dopo aver assunto una sostanza stupefacente conosciuta sul web come “miele da sballo”. I carabinieri della tenenza di Arzano sono intervenuti poco dopo le 23:30 presso l’ospedale di Frattamaggiore, dove erano appena arrivati tre giovani di 19, 22 e 17 anni in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droga. Le condizioni più gravi sono quelle del minorenne, che avrebbe accusato una forte crisi respiratoria subito dopo aver ingerito la sostanza. Il 17enne è stato successivamente trasferito nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Paolo di Napoli, dove resta ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, i tre ragazzi si erano riuniti nell’abitazione del minorenne quando avrebbero deciso di assaggiare una sostanza gelatinosa nota online come “wax” o “miele da sballo”, presumibilmente acquistata su internet. Ne sarebbe bastata una quantità minima, “al massimo un cucchiaino”, per provocare quasi immediatamente il malore. Fondamentale l’intervento dei genitori del 17enne, presenti in casa al momento dell’accaduto, che hanno immediatamente allertato il 118. Il padre del ragazzo ha consegnato ai carabinieri il barattolo contenente la sostanza sospetta. Dai primi accertamenti il contenuto, sequestrato dai militari, è risultato positivo ai cannabinoidi. I due maggiorenni, dopo essere stati soccorsi e monitorati, sono stati dimessi in stato di shock, mentre proseguono le indagini per chiarire provenienza e modalità di acquisto della sostanza.