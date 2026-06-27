ARZANO (nl) – Un settore spesso sommerso, fatto di annunci sui social, noleggi improvvisati e vendite senza alcuna autorizzazione. È in questo contesto che la Polizia Locale di Arzano ha avviato una nuova attività info‑investigativa, intensificando i controlli sulle aziende che operano nella vendita, nel noleggio e nell’intermediazione di autoveicoli. Un lavoro che passa anche attraverso l’analisi delle piattaforme social — da TikTok a Facebook, fino a Instagram — utilizzate sempre più spesso per pubblicizzare servizi privi dei necessari titoli abilitativi. Le prime verifiche hanno già portato a due sanzioni. Nel primo caso, gli agenti hanno scoperto all’interno di un autolavaggio un’attività di noleggio auto priva di autorizzazione. Nel secondo intervento è stata individuata una vera e propria attività di vendita e noleggio di veicoli esercitata senza alcun titolo amministrativo: qui la Polizia Locale ha disposto il sequestro amministrativo cautelare di quattro autoveicoli, per un valore complessivo stimato in oltre 200mila euro. Per una delle attività controllate è scattata anche l’immediata interdizione dell’esercizio, con chiusura temporanea dei locali e divieto di prosecuzione delle attività in attesa dei provvedimenti definitivi degli uffici comunali. Le indagini e i controlli sono stati condotti dall’Aliquota Investigativa della Polizia Locale, guidata dal sottotenente Vincenzo Sacco e dal luogotenente Pasquale Raia, che hanno coordinato le verifiche sul territorio e l’analisi delle fonti aperte. L’intera attività si è svolta sotto la direzione del comandante colonnello Luigi Maiello che ha disposto la prosecuzione dei controlli su altre realtà del settore.