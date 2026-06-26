SANT’ANTIMO (rgl) – Paura e terrore nel pomeriggio al centro commerciale “Il Molino” di Sant’Antimo, dove una rapina armata in gioielleria si è trasformata in una vera e propria caccia all’uomo tra spari, colluttazioni e un ferito. Secondo una prima ricostruzione, almeno quattro persone con il volto coperto hanno fatto irruzione nella galleria del centro commerciale, raggiungendo la gioielleria “Biondino”. I malviventi, armati di pistola, avrebbero minacciato i due dipendenti presenti all’interno per poi infrangere le vetrine e impossessarsi di numerosi gioielli. Durante il colpo, uno dei dipendenti, il figlio del titolare, un ragazzo nato nel 2007, avrebbe tentato di reagire. A quel punto uno dei rapinatori ha esploso un colpo d’arma da fuoco, ferendo il giovane a una gamba. I banditi sono quindi fuggiti a bordo di un Suv, portando via parte della refurtiva. Alcuni preziosi, tuttavia, sarebbero stati persi durante la fuga e successivamente recuperati dai carabinieri intervenuti sul posto. Il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire ulteriori dettagli sulla fuga dei rapinatori. In direzione Giugliano, il Suv si sarebbe imbattuto in un uomo impegnato ad aiutare un camionista nelle manovre, bloccando di fatto la strada. I malviventi sarebbero quindi scesi dal veicolo, rapinando l’uomo del suo Rolex. Subito dopo alcuni passanti avrebbero tentato di fermare la banda, dando vita a una colluttazione. Per garantirsi la fuga, i rapinatori avrebbero esploso un colpo d’arma da fuoco in aria prima di dileguarsi. Sul posto sono ancora in corso i rilievi e le attività investigative dei carabinieri, impegnati a identificare i componenti del commando e a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.