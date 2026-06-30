NOLA (rgl) – C’è una svolta nelle indagini sull’attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Report. Nelle prime ore della mattina i carabinieri hanno eseguito quattro misure cautelari tra le province di Napoli e Avellino nei confronti dei presunti componenti del commando che, la sera del 16 ottobre 2025, fece esplodere un ordigno davanti all’abitazione del giornalista a Pomezia, alle porte di Roma. Tre persone sono state trasferite in carcere, mentre una quarta è stata posta agli arresti domiciliari. I destinatari delle misure, di età compresa tra i 22 e i 53 anni, risiedono nei comuni di Cicciano, Nola e Avella e sono gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione, porto e utilizzo di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con le aggravanti dell’aver agito in più persone e con modalità ritenute di tipo mafioso. Secondo la ricostruzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, il gruppo avrebbe agito su commissione, dietro compenso economico, per conto di mandanti che restano ancora ignoti. Proprio sull’identificazione di chi avrebbe ordinato l’attentato proseguono le indagini. L’esplosione, avvenuta davanti al cancello dell’abitazione di Ranucci, provocò la distruzione delle due auto del giornalista e il danneggiamento del muro di cinta, senza fortunatamente causare feriti. Gli investigatori contestano che, dopo l’azione, il gruppo avrebbe ricevuto supporto logistico ed economico, comprese schede telefoniche dedicate, assistenza legale e persino un piano di fuga all’estero in caso di necessità. L’inchiesta dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma è stata particolarmente complessa. Attraverso l’analisi incrociata delle immagini di videosorveglianza, dei tabulati telefonici e degli accertamenti tecnico-scientifici del RIS, gli investigatori sono riusciti a ricostruire tutte le fasi dell’attentato, dai sopralluoghi preliminari fino al rientro in Campania. Determinante si è rivelata una telecamera installata lungo la strada statale Pontina, che ha immortalato una Fiat 500X noleggiata in Campania mentre raggiungeva Roma e faceva ritorno poche ore dopo l’esplosione. L’analisi dei dati telefonici ha poi evidenziato come i cellulari utilizzati dai presunti esecutori seguissero lo stesso percorso dell’auto sia il giorno dell’attentato sia durante un precedente sopralluogo effettuato nella zona. Gli accertamenti balistici hanno inoltre stabilito che l’ordigno era composto da gelatina da cava, un esplosivo ormai poco utilizzato ma ancora caratterizzato da un elevatissimo potenziale distruttivo, elemento che ha aperto ulteriori filoni investigativi sulla provenienza del materiale. Tra gli arrestati figura anche una donna che, secondo gli inquirenti, avrebbe partecipato ai sopralluoghi effettuati nei giorni precedenti all’attentato. Tutti hanno precedenti penali: il più anziano, 53 anni, anche per sequestro di persona, violenza sessuale, rapina ed estorsione, mentre gli altri risultano gravati soprattutto da precedenti in materia di stupefacenti. La Procura di Roma aveva inizialmente contestato anche il reato di strage, ipotesi che il giudice per le indagini preliminari non ha però accolto nell’ordinanza cautelare. Raggiunto telefonicamente dalla trasmissione Agorà Estate su Rai 3, Sigfrido Ranucci ha commentato la svolta investigativa: “Sapevo che sarebbe avvenuto qualcosa, ma ovviamente dalle indagini non è trapelato nulla. Ho voluto ringraziare personalmente il Nucleo Investigativo dei Carabinieri e il dottor Carlo Villani, che mi aveva promesso che avrebbe chiuso le indagini ed è stato di parola. Adesso bisognerà capire i dettagli di tutta questa vicenda e se ci sono altri livelli”. Il giornalista ha aggiunto che, da quanto emerso finora, “c’è chi ha organizzato, chi è stato complice, chi ha fornito assistenza legale e chi ha provato a distruggere le Sim”, sottolineando come resti ancora da fare piena luce sui presunti mandanti dell’attentato.