TEVEROLA (rgl) – Controlli straordinari in una concessionaria di veicoli usati a Teverola, nel Casertano, dove le forze dell’ordine hanno accertato diverse irregolarità amministrative che hanno portato alla sospensione immediata dell’attività commerciale. L’operazione è stata eseguita nella mattinata odierna dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di Aversa, in collaborazione con la Polizia Locale di Teverola, nell’ambito dei servizi interforze finalizzati alla tutela della legalità e della corretta concorrenza sul territorio. Nel corso dell’ispezione gli operatori hanno effettuato verifiche approfondite presso una concessionaria specializzata nella vendita di veicoli usati, accertando presunte violazioni amministrative legate al commercio abusivo e all’intermediazione irregolare. Alla luce delle irregolarità riscontrate, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività commerciale. Durante i controlli sono state identificate tre persone e verificati tredici veicoli presenti nell’area interessata dall’ispezione. Le violazioni contestate hanno comportato sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 10mila euro. L’intervento rientra nelle attività di controllo coordinate sul territorio per contrastare fenomeni di abusivismo commerciale e garantire il rispetto delle norme che regolano il settore della compravendita di autoveicoli.