AVELLA (rgl) – Prosegue l’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del comando provinciale di Avellino. Nell’ambito di mirati servizi predisposti sul territorio, i militari della compagnia di Baiano hanno arrestato un 33enne della provincia di Napoli e un 20enne di Sperone, già noto alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata nella notte ad Avella. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno notato i due giovani mentre percorrevano la Strada Statale 7 bis a bordo di un’autovettura. L’atteggiamento sospetto mostrato dai due ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti. A seguito della perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto circa 70 grammi di marijuana, 40 grammi di hashish, un bilancino di precisione e alcune centinaia di euro in contanti, ritenute probabile provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato. Al termine delle formalità di rito, i due sono stati dichiarati in arresto e sottoposti agli arresti domiciliari.