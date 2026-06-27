Avellino, 36enne arrestato con cocaina e oltre 200 proiettili

AVELLINO (rgl) – Un controllo antidroga si è trasformato in un sequestro ben più pesante: cocaina, materiale per il confezionamento e oltre 200 proiettili di vario calibro. È quanto hanno scoperto, nella tarda serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile di Avellino, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’arresto in flagranza di un 36enne avellinese, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato all’interno della propria autovettura, dove i poliziotti hanno rinvenuto 40 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 150 euro in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita. Durante le verifiche, il 36enne è stato trovato in possesso anche di oltre 200 proiettili calibro 9 mm e 22 mm, detenuti senza alcuna autorizzazione. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato trasferito alla casa circondariale di Bellizzi Irpino, in attesa dell’udienza di convalida.