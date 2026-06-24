AVELLINO (rgl) – Un’operazione mirata di osservazione, controllo e pedinamento ha portato la Polizia di Stato di Benevento all’arresto di un 35enne della provincia di Avellino, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il blitz, scattato nella mattinata di ieri, ha consentito anche il sequestro di un ingente quantitativo di droga, per un totale di oltre undici chilogrammi, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. Le indagini hanno preso avvio da un’attività di monitoraggio su un’autovettura già attenzionata dagli investigatori. Gli agenti si sono disposti lungo la strada statale 7 Appia, mentre ulteriori equipaggi sono stati posizionati nel Rione Libertà, a Benevento. in modo da seguire eventuali spostamenti del veicolo sospetto. Intorno alle 11:35, l’auto è stata intercettata lungo la statale. Alla guida si trovava il 35enne, unico occupante, che è stato seguito dagli operatori fino alla parte bassa della città. Qui l’uomo ha effettuato una breve sosta, facendo salire a bordo un giovane classe 2005. A quel punto gli agenti sono intervenuti, fermando il veicolo e procedendo all’identificazione dei due soggetti, successivamente sottoposti a perquisizione personale ai sensi della normativa in materia di stupefacenti. Nel corso delle verifiche, il giovane passeggero ha consegnato spontaneamente un involucro contenente otto ovuli di sostanza sospetta, insieme a circa 800 euro in contanti, riferendo che si trattava del denaro destinato all’acquisto della droga. Le successive attività investigative hanno permesso di ricostruire che la sostanza era stata ceduta poco prima dal conducente, elemento corroborato anche da riscontri investigativi, tra cui comunicazioni intercorrenti tra i due. Gli accertamenti si sono quindi estesi alle abitazioni riconducibili al 35enne, tra cui un immobile situato in provincia di Avellino. Le perquisizioni hanno consentito di rinvenire circa nove chilogrammi di hashish, oltre un chilogrammo e settecento grammi di marijuana e circa mezzo chilogrammo di eroina. Nella disponibilità dell’uomo sono stati inoltre trovati quasi cinquemila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, insieme a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e tre telefoni cellulari sottoposti a sequestro per ulteriori accertamenti. Sequestrata anche l’autovettura utilizzata per la presunta attività di spaccio. Alla luce degli elementi raccolti, della flagranza del reato e dell’ingente quantitativo di sostanze stupefacenti rinvenute, il 35enne è stato arrestato.