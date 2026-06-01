AVELLINO (rgl) – Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi in via Daniele De Feo ad Avellino, dove un cane di razza Setter è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto nel torrente San Francesco. L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione della Polizia di Stato, che ha richiesto l’intervento urgente per un animale rimasto bloccato nell’alveo del torrente e impossibilitato a risalire autonomamente a causa della conformazione particolarmente impervia dell’area. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, proveniente dalla sede centrale di via Zigarelli. I soccorritori hanno immediatamente predisposto le operazioni di recupero, utilizzando una scala opportunamente assicurata e stabilizzata per consentire la discesa in sicurezza all’interno del greto. Raggiunto il cane, i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperarlo e a riportarlo in superficie senza conseguenze. Sul luogo dell’intervento erano presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e il personale veterinario dell’Asl competente, insieme al veterinario di guardia, che hanno collaborato alle operazioni e verificato le condizioni di salute dell’animale, risultate complessivamente buone.