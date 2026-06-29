AVELLINO (rgl) – Apprensione nella tarda mattinata di oggi, ad Avellino, dove un furgone adibito al trasporto di bibite è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre era in marcia lungo via Pianodardine. L’allarme è scattato intorno alle 11 quando il conducente del mezzo, accortosi del principio d’incendio mentre si trovava alla guida, ha mantenuto il sangue freddo riuscendo ad accostare il veicolo sul margine sinistro della carreggiata, in un tratto più ampio della strada, mettendosi così in sicurezza e allertando immediatamente i soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino che ha rapidamente domato il rogo, evitando che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente. Successivamente i caschi rossi hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area. Durante le operazioni è stata segnalata anche la fuoriuscita di gasolio dal serbatoio del furgone, che ha interessato parte della semicarreggiata, rendendo necessario il temporaneo restringimento della carreggiata con l’istituzione del senso unico alternato. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino, mentre una ditta specializzata si è occupata della bonifica e della pulizia del manto stradale. Non si registrano feriti né danni ad altri veicoli o strutture. Per l’autista soltanto tanto spavento.