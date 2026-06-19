AVELLINO (rgl) – Prosegue il piano di rafforzamento del personale all’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. La Direzione Strategica ha avviato le procedure per l’ingresso in servizio di 46 nuove unità, tra cui 26 infermieri e 20 operatori socio-sanitari, attingendo dalle graduatorie dell’Asl Avellino. L’iniziativa si inserisce nel percorso di potenziamento degli organici già avviato dal management aziendale negli ultimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare le Unità operative, migliorare la qualità dell’assistenza e garantire una risposta più efficace ai bisogni dei pazienti. L’arrivo del nuovo personale assume un valore particolarmente rilevante in vista del periodo estivo, quando la necessità di assicurare la piena operatività dei reparti si intreccia con il diritto alle ferie del personale. Il consolidamento delle risorse umane consentirà infatti di mantenere continuità dei servizi, efficienza organizzativa e standard assistenziali elevati. Il piano di rafforzamento conferma la volontà dell’Azienda Moscati di investire sulla stabilità e sulla qualità del personale sanitario, elemento chiave per sostenere un ospedale che rappresenta un punto di riferimento per l’intera provincia di Avellino e per l’area vasta dell’Irpini