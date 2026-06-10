NOLA (rgl) – Dieci anni di attività, dieci anni di confronto, studio e crescita condivisa. La Camera Civile di Nola celebra il suo decennale con un evento in programma venerdì 12 giugno alle 20:30 presso il Polveriera Concept Space, un appuntamento che riunirà il mondo forense e le istituzioni giudiziarie per ripercorrere un cammino iniziato nel 2016 e diventato, nel tempo, un punto di riferimento per la cultura giuridica del territorio. L’incontro sarà l’occasione per ricordare un percorso costruito attraverso formazione, approfondimento e dialogo costante sui temi della giustizia civile e sul ruolo dell’Avvocatura. Un impegno che ha visto la Camera Civile affermarsi come realtà attiva e riconosciuta non solo nel foro nolano, ma anche nel più ampio panorama regionale e nazionale. Alla serata prenderanno parte le massime autorità forensi e giudiziarie: il Presidente del Tribunale di Nola, i Presidenti delle Sezioni Civili, il Presidente dell’Unione Nazionale Camere Civili, il Presidente della Fondazione UNCC e il Presidente della Scuola di Specializzazioni UNCC, a testimonianza del rilievo istituzionale della ricorrenza. “In questi anni – sottolinea l’avv. Ferdinando Quagliata, presidente della Camera Civile – l’associazione ha consolidato la propria presenza non solo nel mondo forense, ma anche nel dialogo con la società civile, promuovendo iniziative di interesse collettivo e momenti di riflessione aperti al territorio. Particolare attenzione abbiamo riservato al mondo scolastico, con incontri rivolti agli studenti per diffondere la cultura della legalità, del rispetto delle regole e della consapevolezza dei diritti”.