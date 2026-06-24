NAPOLI (rgl) – Prosegue l’attività di contrasto agli illeciti ambientali e alle irregolarità nel settore della sicurezza stradale da parte della Polizia Metropolitana di Napoli. Nelle ultime settimane il Nucleo Ispettivo Sicurezza Autovetture e la sezione Ambiente, coordinati dalla comandante Lucia Rea, hanno intensificato i controlli in diversi comuni dell’area metropolitana, portando a sequestri, denunce e al recupero di veicoli rubati. I controlli hanno interessato i territori di Fuorigrotta, Torre del Greco, Marano-Chiaiano, Caivano, Torre Annunziata, Ponticelli e l’area flegrea. A Fuorigrotta, nei pressi dello stadio Maradona, gli agenti hanno individuato e sequestrato un’officina completamente abusiva, priva di autorizzazioni e sconosciuta al fisco. Il titolare è stato deferito all’Autorità giudiziaria. A Torre del Greco, nell’area portuale, è stata scoperta una carrozzeria che gestiva illecitamente rifiuti speciali senza le necessarie autorizzazioni ambientali. Anche in questo caso è scattato il sequestro dell’intera struttura e la denuncia del responsabile. A Marano-Chiaiano, invece, è finito sotto sequestro un autolavaggio abusivo, risultato privo delle autorizzazioni previste e dotato di impianti non conformi. Il gestore è stato denunciato. Nel comune di Caivano, i controlli hanno consentito di individuare un’officina per motoveicoli completamente priva delle autorizzazioni necessarie. Gli agenti hanno accertato anche uno scarico non autorizzato in pubblica fognatura, la gestione illecita dei rifiuti e la mancata iscrizione alla Camera di Commercio. Le attrezzature presenti sono state sequestrate ai fini della confisca e il titolare segnalato per violazioni al Testo Unico Ambientale. Importanti risultati anche sul fronte della sicurezza stradale. Durante i controlli sono state recuperate due Fiat 500 risultate rubate, che si aggiungono alle 25 già rinvenute dall’inizio dell’anno. A Torre Annunziata è stato inoltre intercettato un veicolo con telaio contraffatto e targhe polacche false: il mezzo è stato sequestrato e il conducente denunciato per riciclaggio. A Ponticelli, invece, è stata recuperata un’auto rubata poche settimane fa a Portici e successivamente restituita al legittimo proprietario. Nell’area flegrea gli agenti hanno sequestrato una Smart con targa tedesca per esportazione risultata contraffatta, avviando le procedure per la confisca del veicolo. Nel corso delle operazioni è stata infine denunciata anche una parcheggiatrice abusiva, sorpresa a richiedere denaro agli automobilisti per la sosta su suolo pubblico, in applicazione della nuova normativa prevista dal Codice della Strada.