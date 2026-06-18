BOSCOREALE (rgl) – Una notte drammatica conclusa con una giovane vita spezzata sull’asfalto. È di un morto il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nelle scorse ore a Boscoreale dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita mentre era in sella al suo scooter. La tragedia si è consumata lungo via Panoramica, dove, per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro un masso situato ai margini della carreggiata. L’impatto è stato devastante e per il 23enne non c’è stato nulla da fare. La morte sarebbe sopraggiunta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il veicolo è stato sequestrato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la salma del giovane è stata messa a disposizione degli inquirenti per gli adempimenti previsti dalla legge. Le indagini sono attualmente in corso e saranno gli accertamenti tecnici a chiarire le circostanze che hanno portato al tragico schianto.