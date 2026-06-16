BOSCOREALE (rgl) – Uno zaino da food delivery sulle spalle e un borsone apparentemente come tanti. Ma all’interno non c’erano pasti da consegnare bensì cento stecche di sigarette di contrabbando. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza a Boscoreale nel corso di un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di un uomo accusato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L’episodio risale al 4 giugno scorso, quando i militari del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, impegnati in un servizio di contrasto ai traffici illeciti sul territorio, hanno notato un uomo in sella a uno scooter con uno zaino arancione riconducibile a una nota piattaforma di food delivery e un borsone visibilmente pieno. L’atteggiamento dell’uomo e il contenuto delle borse hanno insospettito i finanzieri che hanno deciso di procedere a un controllo. All’interno dello zaino e del borsone sono state rinvenute 100 stecche di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di circa 20 chilogrammi. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che il motoveicolo utilizzato era privo di copertura assicurativa e che il conducente circolava con patente scaduta. Secondo quanto riferito dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, l’uomo era inoltre già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di contrabbando. Le sigarette e il motociclo sono stati immediatamente sequestrati, mentre per il conducente sono scattate le manette in flagranza di reato. Successivamente, all’esito del giudizio per direttissima, il Tribunale di Torre Annunziata ha convalidato l’arresto applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento penale è attualmente pendente e il processo è stato rinviato per la decisione nel merito.