BOSCOTRECASE (rgl) – Un presidio atteso da anni, destinato a rafforzare in modo significativo la rete dell’emergenza-urgenza dell’area vesuviana. Giovedì 11 giugno 2026 segnerà una data importante per la sanità del territorio con la riapertura del pronto soccorso medico-chirurgico dell’ospedale di Boscotrecase, struttura chiamata a servire un bacino di utenza di oltre 300mila cittadini. La cerimonia inaugurale si svolgerà alle ore 9 e vedrà la partecipazione delle istituzioni regionali e locali. Invitati all’evento il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il vicepresidente Mario Casillo, il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo, oltre ai sindaci del territorio e ai rappresentanti delle istituzioni. La riattivazione del pronto soccorso rappresenta un passaggio strategico per il sistema sanitario dell’area vesuviana, restituendo ai cittadini un servizio fondamentale per la gestione delle emergenze e delle urgenze sanitarie. La struttura è stata organizzata secondo standard assistenziali moderni e sarà dotata di spazi e tecnologie progettati per garantire percorsi rapidi, sicuri ed efficienti. Nel dettaglio, il nuovo pronto soccorso potrà contare su quattro postazioni dedicate ai pazienti in codice rosso, quattro per i codici gialli e sette per i codici verdi e azzurri. Saranno inoltre disponibili tre barelle per l’attesa dei pazienti, una saletta chirurgica, un ambulatorio ortopedico e uno di otorinolaringoiatria. Particolare attenzione sarà riservata ai percorsi dedicati alle fragilità, con la presenza di un’area Codice Rosa destinata all’accoglienza e all’assistenza delle donne vittime di violenza. Prevista anche un’area di Osservazione Breve Intensiva con cinque posti letto per il monitoraggio clinico dei pazienti, consentendo dimissioni più sicure e appropriate. La struttura sarà inoltre dotata di due posti letto in stanze separate a pressione negativa, predisposte per la gestione di eventuali pazienti affetti da patologie infettive. “Con la riapertura del pronto soccorso restituiamo al territorio un presidio fondamentale per la tutela della salute dei cittadini”, ha dichiarato il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo. “Si tratta di un investimento importante che rafforza la rete dell’emergenza-urgenza e garantisce risposte più rapide, efficaci e sicure a una popolazione di oltre 300mila persone”. Dopo la cerimonia inaugurale, il pronto soccorso entrerà ufficialmente in funzione alle ore 14 dello stesso giorno, tornando così a rappresentare un punto di riferimento per migliaia di cittadini dell’area vesuviana.