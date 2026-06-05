BOSCOTRECASE (rgl) – Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi dopo essere stato raggiunto da almeno un colpo d’arma da fuoco. I fatti sono avvenuti in un’area comune situata alle spalle di alcune abitazioni tra corso Umberto I e via Promiscua. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La vittima è stata identificata in Salvatore Solimeno, nato nel 1980 e già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo sarebbe stato colpito da almeno un proiettile che potrebbe aver reciso l’arteria femorale. Ferito gravemente, sarebbe riuscito a raggiungere la propria abitazione in corso Umberto I, dove si è poi accasciato ed è deceduto poco dopo. Stando ai primi elementi raccolti, il ferimento sarebbe avvenuto in un’area comune retrostante gli immobili interessati, una zona che collega le abitazioni della vittima e del presunto aggressore. Durante i rilievi, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato tre bossoli, repertati nell’area in cui si sarebbe verificata la sparatoria. Gli elementi raccolti saranno ora sottoposti agli accertamenti tecnico-scientifici utili a ricostruire la dinamica dei fatti. Sul posto sono intervenuti anche il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Torre Annunziata e il medico legale, che hanno coordinato le prime attività investigative e gli accertamenti sul corpo della vittima. L’uomo ritenuto al momento il principale sospettato, anch’egli già noto alle forze dell’ordine, è attivamente ricercato dai carabinieri. Le indagini sono in pieno svolgimento e mirano a chiarire il movente dell’omicidio, nonché i rapporti intercorsi tra la vittima e il presunto autore degli spari. L’area è stata transennata per consentire i rilievi della Sezione Investigazioni Scientifiche e degli investigatori dell’Arma.