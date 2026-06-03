BRUSCIANO (rgl) – Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e della solidarietà per sostenere concretamente chi vive situazioni di difficoltà sul territorio. È questo lo spirito di “In campo per la solidarietà”, l’evento in programma sabato 6 giugno dalle ore 10 presso lo stadio comunale di Brusciano, nato con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati a importanti progetti sociali e ambientali. Con un contributo simbolico di 5 euro, i partecipanti potranno vivere una mattinata ricca di emozioni, spettacolo e incontri con numerosi ospiti del mondo dello sport, dell’informazione e dell’intrattenimento, oltre a tante sorprese che verranno svelate nel corso della manifestazione. L’iniziativa è stata organizzata da Felicetta Frattini, in collaborazione con l’associazione scuola calcio “Progetto Giovani”, dando vita a una vera e propria macchina della solidarietà capace di coinvolgere cittadini, famiglie, associazioni e giovani del territorio. Sul palco si alterneranno personalità molto amate dal pubblico, tra cui Daniele Decibel Bellini, storica voce dello stadio Diego Armando Maradona, Roberto “Pampa” Sosa, ex attaccante e ultimo numero 10 del Napoli, Marco Cannata di “La Napoli Bene”, Lo Stratega, tra i tipster più seguiti d’Italia, la giornalista e conduttrice Delia Paciello, l’attore Lucio Ciotola e Celeste Maione, direttore di Calcio Napoli 1926. A raccontare l’evento saranno anche le telecamere di CalcioNapoli24, che trasmetteranno la manifestazione in diretta sul canale 79 del digitale terrestre, mentre la conduzione sarà affidata a Gabriella Bellini, direttrice de LaProvinciaonline. Dietro l’iniziativa c’è la volontà di trasformare la partecipazione in un gesto concreto di sostegno alla comunità. Come spiegato da Felicetta Frattini, la conoscenza diretta delle realtà sociali del territorio ha fatto emergere la necessità di promuovere nuove forme di aiuto e vicinanza ai cittadini più fragili. I fondi raccolti contribuiranno infatti all’attivazione di un servizio di Taxi Sociale, alla realizzazione di campi estivi per bambini provenienti da famiglie in difficoltà economica e alla promozione di attività educative e ambientali rivolte ai giovani e alla cittadinanza. Un appuntamento che unisce il linguaggio universale dello sport ai valori della solidarietà, dimostrando come anche un piccolo contributo possa trasformarsi in un aiuto concreto per il bene comune. I biglietti sono disponibili presso il Bar Felicia, situato di fronte allo stadio comunale di Brusciano.