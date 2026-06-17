MARCIANISE (rgl) – Quanto potere ha davvero la nostra mente? È la domanda che accompagnerà il pubblico del centro commerciale “Campania” giovedì 9 luglio, quando piazza Campania si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per “Campania in Ipnosi”, lo show esclusivo con Raimondo Laino – L’Ipnotista, il mentalista più seguito d’Italia con oltre 500 milioni di visualizzazioni sui social. Un evento gratuito, spettacolare e immersivo, pensato per sorprendere e coinvolgere il pubblico attraverso esperimenti di ipnosi, suggestione e concentrazione che hanno reso Laino un fenomeno nazionale. Per chi vuole vivere l’esperienza da protagonista, sono disponibili 150 posti VIP gratuiti, con prenotazione obbligatoria su campaniainipnosi.it e tramite l’app Io&Campania: un’occasione per essere selezionati e salire sul palco durante gli esperimenti dal vivo. Ma il viaggio nella mente inizierà ben prima dello show. Nelle settimane precedenti, all’interno del Centro Campania sarà allestita un’area dedicata dove il pubblico potrà partecipare a sessioni esclusive di ipnosi individuali e di gruppo, guidate personalmente da Laino. Un’anteprima che permetterà ai partecipanti di sperimentare in prima persona cosa accade quando immaginazione, rilassamento e concentrazione lavorano insieme. Le sessioni si terranno nelle date: 18 giugno, 21 giugno, 25 giugno e 3 luglio. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria tramite il link dedicato al https://form.typeform.com/to/ptIWg0iT​