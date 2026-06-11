NAPOLI (rgl) – Un nuovo passo avanti per il welfare campano. La Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico ha approvato due delibere strategiche che destinano 21 milioni di euro alle politiche per la disabilità, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali e alla Scuola Andrea Morniroli. Risorse che si aggiungono ai 52 milioni già stanziati nelle scorse settimane, portando a 73 milioni l’investimento complessivo in pochi mesi. La manovra si fonda su due assi principali: il primo prevede 16 milioni di euro per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione rivolto agli alunni e alle alunne con disabilità, una figura essenziale per garantire inclusione scolastica, continuità educativa e supporto relazionale. Il secondo 5 milioni di euro per i progetti del “Dopo di Noi”, destinati a favorire percorsi di autonomia e soluzioni abitative protette per le persone con disabilità grave, assicurando loro un futuro dignitoso anche quando i familiari non potranno più occuparsene. Le nuove misure prevedono inoltre procedure di rendicontazione semplificate, per accelerare i trasferimenti delle risorse direttamente ai beneficiari, previa istruttoria degli uffici competenti. “Con questo pacchetto di interventi – ha dichiarato l’assessore Morniroli (nella foto) – diamo una risposta concreta e stabile alle famiglie, rendendo realmente esigibili i diritti di decine di migliaia di persone con disabilità. Non si tratta solo di fondi, ma di una scelta politica e di civiltà. I 16 milioni per l’assistenza scolastica rimettono al centro la scuola come luogo di inclusione reale. I 5 milioni per il “Dopo di Noi” affrontano una delle paure più grandi delle famiglie: cosa accadrà ai nostri figli quando non ci saremo più? La risposta deve essere una comunità accogliente, capace di offrire vita indipendente e dignitosa”. Morniroli ha sottolineato che il percorso non è concluso: “C’è ancora molto da fare, dalla razionalizzazione degli interventi alla maggiore omogeneità territoriale, fino al rafforzamento della capacità di spesa degli ambiti e dei consorzi. Ma oggi aggiungiamo un tassello importante nella direzione scelta dalla Giunta: non lasciare indietro nessuno”. Sulla stessa linea il presidente Roberto Fico: “Andiamo avanti con determinazione. Nessuno deve restare indietro, nessuno deve sentirsi solo. Le politiche sociali che stiamo attivando hanno l’obiettivo di rafforzare la nostra comunità, sostenere le famiglie e risolvere criticità storiche. Questo nuovo investimento è un passo significativo per garantire diritti e futuro”.