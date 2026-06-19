NAPOLI (rgl) – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per “ondata di calore” valido dalle 10 di domani 20 giugno alle 10 di lunedì 22 giugno, con condizioni di disagio che potrebbero proseguire fino a giovedì successivo. Il Centro Funzionale regionale segnala un quadro meteo caratterizzato da temperature superiori di 5-6°C rispetto alle medie stagionali, associate a tassi di umidità molto elevati, che nelle ore serali e notturne potranno superare il 60-70%, in un contesto di scarsa ventilazione. La situazione sarà particolarmente persistente nelle province di Benevento e Caserta, dove l’accumulo di calore e l’umidità potranno determinare condizioni di forte disagio fisico, soprattutto per le fasce fragili della popolazione. La Protezione Civile raccomanda di: evitare di uscire nelle ore più calde della giornata; non esporsi al sole e non svolgere attività fisica all’aperto; limitare gli spostamenti in auto; mantenere gli ambienti arieggiati; bere acqua frequentemente per evitare la disidratazione; prestare attenzione agli anziani, cardiopatici, bambini e soggetti fragili e non dimenticare la tutela degli animali domestici. La Protezione Civile invita le autorità locali “a mantenere attive le procedure di vigilanza per le persone più vulnerabili”. Per ulteriori informazioni e consigli sanitari, il Ministero della Salute mette a disposizione la sezione dedicata alle ondate di calore sul sito istituzionale.