POZZUOLI (rgl) – È tornata a tremare la terra nell’area dei Campi Flegrei. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle ore 4:17 dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato nell’area di Monte Nuovo, a circa due chilometri da Pozzuoli, a una profondità di tre chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione non solo nei comuni flegrei, ma anche in diversi quartieri di Napoli, in particolare ai piani alti degli edifici e nelle zone più vicine all’area interessata dal fenomeno bradisismico. Nonostante la paura tra i residenti, al momento non si registrano danni a persone o strutture. La scossa arriva a distanza di appena ventiquattro ore dallo sciame sismico che aveva interessato la stessa area nella notte precedente, caratterizzato da un evento di magnitudo 3.0. In seguito all’evento sismico, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per fare il punto sulla situazione e coordinare le attività di monitoraggio sul territorio. Al tavolo hanno preso parte i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, Lucia Pappalardo, i rappresentanti della Protezione Civile regionale e comunale, i Vigili del Fuoco, le Asl Napoli 1 Centro e Napoli 2 Nord, l’Ufficio Scolastico Regionale, Rete Ferroviaria Italiana e l’Ente Autonomo Volturno. Nel corso della riunione, la direttrice Pappalardo ha confermato che il sisma di magnitudo 3.6 ha avuto origine nell’area di Monte Nuovo. I sindaci e i referenti della Protezione Civile hanno riferito che, allo stato attuale, non sono stati segnalati particolari disagi alla popolazione né danni alle strutture pubbliche e private. In via precauzionale, la Città Metropolitana di Napoli ha disposto la delocalizzazione della commissione d’esame del Liceo Pitagora presso un’altra sede scolastica, mentre sono in corso verifiche sugli altri edifici scolastici dell’area. Considerata l’entità della scossa, la Capitaneria di Porto effettuerà controlli sui costoni rocciosi della zona interessata. Regolare, invece, la circolazione ferroviaria sulle linee Rfi e sulle tratte Cumana e Circumflegrea gestite da Eav. La situazione resta costantemente monitorata dagli enti preposti, mentre prosegue l’attività di sorveglianza nell’area dei Campi Flegrei.