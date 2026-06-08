CASALNUOVO DI NAPOLI (rgl) – Dal secondo posto al primo turno alla vittoria finale al ballottaggio. Giovanni Nappi è il nuovo sindaco di Casalnuovo di Napoli, al termine di una sfida elettorale che ha ribaltato gli equilibri emersi nelle urne appena due settimane fa. Lo scrutinio delle 42 sezioni cittadine ha consegnato a Nappi 13.248 voti, pari al 57,34% delle preferenze, consentendogli di superare Nicoletta Romano, che si è fermata a 9.857 voti, pari al 42,66%. Nappi, sostenuto dalle liste Nappi Sindaco, La Città che Vogliamo, A Testa Alta e Sinistramente Parlando, diventa così il nuovo primo cittadino della città alle porte di Napoli. Il risultato assume particolare rilievo se confrontato con quello del primo turno, quando Nicoletta Romano aveva chiuso in testa con 12.881 voti e il 47,19% delle preferenze, mentre Nappi si era fermato a 8.106 voti, pari al 29,70%. Determinante, nella corsa al ballottaggio, è stato il sostegno ricevuto da Katia Iorio, terza classificata al primo turno con 6.309 voti e il 23,11%, candidata della coalizione di centrosinistra composta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Casa Riformista e due liste civiche. La vittoria di Nappi, tuttavia, non coincide con una maggioranza politica in Consiglio comunale. La nuova amministrazione dovrà infatti confrontarsi con un’aula nella quale la coalizione che sosteneva Nicoletta Romano dispone della maggioranza dei seggi. Secondo la ripartizione ufficiale, alla coalizione guidata da Romano andranno 14 consiglieri comunali, compresa la stessa candidata sindaco. Cinque seggi sono stati assegnati alle liste collegate a Giovanni Nappi, mentre altri cinque spettano alla coalizione che sosteneva Katia Iorio, compresa la stessa ex candidata sindaco. Un'”anatra zoppa” che potrebbe minare da subito la stabilità amministrativa.