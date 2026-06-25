CASALNUOVO DI NAPOLI (rgl) – Svolta nelle indagini sul caso che nelle scorse settimane ha profondamente scosso la comunità di Casalnuovo di Napoli. Il gip del Tribunale di Nola ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un uomo di 47 anni, accusato di avere abusato di un ragazzino di 12 anni. L’uomo, commerciante del posto, è stato prelevato dagli agenti del commissariato di polizia di Acerra e successivamente trasferito in carcere. Il provvedimento arriva al termine delle indagini avviate dopo la denuncia presentata dai genitori del minore, assistiti dall’avvocato Francesco Petruzzi. Secondo quanto emerso dagli accertamenti investigativi, i fatti contestati risalirebbero al tardo pomeriggio dello scorso 13 giugno. A far emergere la vicenda sarebbe stato il profondo disagio manifestato dal dodicenne, notato dai familiari. Sollecitato dai genitori, il ragazzo avrebbe quindi raccontato quanto sarebbe accaduto. Nei giorni successivi la madre del minore aveva affidato ai social il proprio dolore, scrivendo in un post che al figlio “era stata strappata l’infanzia in un istante”, parole che avevano suscitato forte commozione e indignazione. La vicenda aveva inoltre portato, nei giorni scorsi, all’organizzazione di una fiaccolata a cui avevano preso parte circa cento cittadini. Con candele e cartelli, i partecipanti avevano attraversato le strade del comune chiedendo giustizia e manifestando preoccupazione per la mancata adozione, fino a quel momento, di una misura cautelare nei confronti dell’indagato. Le indagini, coordinate dalla Procura, proseguono ora per verificare l’eventuale esistenza di altre possibili vittime e per ricostruire nel dettaglio tutti gli aspetti della vicenda.