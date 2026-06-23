CASALNUOVO (rgl) – Un laboratorio per la produzione di liquidi da inalazione destinati alle sigarette elettroniche è stato sequestrato dalla Polizia Metropolitana di Napoli nel territorio di Casalnuovo, nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata alla tutela della legalità ambientale. L’operazione, coordinata dalla comandante Lucia Rea, ha riguardato una società attiva nella produzione e commercializzazione di liquidi per e-cig. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno accertato diverse irregolarità nella gestione del ciclo produttivo e nello smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività. Sotto sequestro sono finiti un laboratorio di circa 150 metri quadrati, utilizzato per la miscelazione delle materie prime liquide, e un deposito adiacente di circa 50 metri quadrati. Nei locali erano presenti macchinari destinati alle varie fasi della lavorazione, dalla miscelazione all’imbottigliamento, fino all’etichettatura e al confezionamento dei prodotti finiti. Gli agenti hanno inoltre sequestrato rifiuti depositati in un’area esterna, risultati riconducibili alla stessa attività produttiva. Gli accertamenti hanno consentito di contestare tre distinte violazioni del Testo Unico Ambientale. In particolare, sarebbe stata riscontrata una difformità tra gli impianti di captazione delle emissioni effettivamente installati e quelli dichiarati nelle planimetrie depositate agli enti competenti, oltre a una non corretta manutenzione dei sistemi filtranti. Contestati anche lo scarico non autorizzato in pubblica fognatura di reflui industriali e lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti. Per tali motivi la legale rappresentante della società è stata deferita all’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nelle attività di controllo ambientale che la Polizia Metropolitana svolge costantemente sul territorio, anche nei confronti dei settori produttivi di più recente diffusione, nell’ambito delle azioni coordinate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Napoli Michele Di Bari.