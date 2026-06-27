CESA (rgl) – Non pagare la Tari e saldare il debito prendendosi cura della propria città. Succede a Cesa, nel Casertano, dove l’amministrazione comunale ha deciso di puntare sul “baratto amministrativo”, uno strumento che consentirà ai cittadini in difficoltà economica di ridurre o azzerare i debiti accumulati con la tassa sui rifiuti attraverso attività utili alla collettività. L’iniziativa, promossa dal Comune, punta a coniugare inclusione sociale, partecipazione civica e valorizzazione del patrimonio pubblico. I cittadini ammessi al progetto potranno infatti mettere a disposizione il proprio tempo e il proprio lavoro per interventi di pulizia, manutenzione e decoro urbano, ottenendo in cambio uno sconto o l’azzeramento delle somme dovute relative alla Tari scaduta entro il 31 dicembre 2025. Il bando è rivolto ai residenti maggiorenni del Comune di Cesa in possesso dell’idoneità psico-fisica necessaria allo svolgimento delle attività previste. Potranno partecipare anche le associazioni iscritte all’Albo comunale e al Registro regionale. Sono invece esclusi coloro che hanno riportato condanne per reati gravi o che hanno contenziosi tributari in corso con l’ente. Le attività riguarderanno principalmente la cura degli spazi pubblici, la manutenzione di aree urbane, la valorizzazione di immobili inutilizzati e il recupero di beni di interesse collettivo. L’accesso al beneficio avverrà attraverso una graduatoria che terrà conto delle condizioni economiche e sociali dei richiedenti. Particolare attenzione sarà riservata ai nuclei familiari più fragili, valutando parametri come l’Isee, lo stato di disoccupazione, la presenza di minori o persone con disabilità grave e altre situazioni di disagio sociale. Priorità assoluta sarà riconosciuta alle famiglie colpite da decessi o infortuni sul lavoro. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 15 luglio 2026, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune. “Il baratto amministrativo rappresenta una misura di grande valore sociale che unisce solidarietà, responsabilità civica e sostegno alle famiglie in difficoltà”, ha spiegato il sindaco Enzo Guida. “L’obiettivo è non lasciare indietro nessuno, offrendo ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria contribuendo concretamente alla cura del territorio”. Per informazioni e per consultare il bando completo, i cittadini possono rivolgersi agli uffici comunali competenti o consultare il sito istituzionale del Comune di Cesa.