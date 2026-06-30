CESA (rgl) – Una lite condominiale nata per la pulizia del cortile e degenerata in pochi secondi in un’aggressione con due feriti. È quanto accaduto ieri sera a Cesa, nel Casertano, dove i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza un 32enne, gravemente indiziato – allo stato delle indagini – del reato di lesioni personali aggravate. I militari, impegnati in un servizio di ordine pubblico, sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava una violenta colluttazione all’interno di uno stabile del centro cittadino. Una volta sul posto, hanno ricostruito i primi momenti dell’accaduto: il diverbio, legato alla pulizia degli spazi comuni, sarebbe rapidamente sfociato in un’aggressione. Secondo le prime testimonianze, il presunto aggressore avrebbe impugnato un oggetto appuntito, colpendo due condomini presenti. Le vittime sono state soccorse dal personale sanitario del 118. Una ha riportato una ferita alla parte posteriore della coscia, giudicata guaribile in sette giorni. Più serie le lesioni dell’altra persona coinvolta, che ha riportato ferite da punta agli arti inferiori e alla regione glutea, con una prognosi di venti giorni. I carabinieri hanno messo in sicurezza l’area, raccolto le prime testimonianze e avviato gli accertamenti per individuare l’oggetto utilizzato durante l’aggressione. Al termine delle formalità di rito, il 32enne è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.