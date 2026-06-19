VALLO DELLA LUCANIA (rgl) – Una donna di 26 anni è stata arrestata con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 74enne cilentano. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita il ieri dai carabinieri della sezione Operativa del reparto Territoriale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, su disposizione del gip, su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima avrebbe conosciuto la giovane tramite i social network, instaurando con lei un rapporto di amicizia. L’incontro decisivo sarebbe avvenuto nell’abitazione dell’uomo, dove – come si legge nel comunicato – il 74enne sarebbe stato “narcotizzato con farmaci antidepressivi”. Approfittando del suo stato di incoscienza, la donna, insieme ad altri soggetti ancora da identificare, si sarebbe poi impossessata di alcuni beni presenti in casa.