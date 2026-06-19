spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Cilento, anziano narcotizzato e derubato: arrestata 26enne conosciuta online

CampaniaSalernoCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

VALLO DELLA LUCANIA (rgl) – Una donna di 26 anni è stata arrestata con l’accusa di rapina aggravata in concorso ai danni di un 74enne cilentano. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita il ieri dai carabinieri della sezione Operativa del reparto Territoriale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, su disposizione del gip, su richiesta della Procura della Repubblica. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima avrebbe conosciuto la giovane tramite i social network, instaurando con lei un rapporto di amicizia. L’incontro decisivo sarebbe avvenuto nell’abitazione dell’uomo, dove – come si legge nel comunicato – il 74enne sarebbe stato “narcotizzato con farmaci antidepressivi”. Approfittando del suo stato di incoscienza, la donna, insieme ad altri soggetti ancora da identificare, si sarebbe poi impossessata di alcuni beni presenti in casa.

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
spot_img
Previous article
Weekend da bollino rosso in Campania: caldo +6°C oltre la media, umidità al 70% e notti tropicali
Weekend da bollino rosso in Campania: caldo +6°C oltre la media, umidità al 70% e notti tropicali
Next article
Antincendio boschivo, il Parco del Vesuvio rafforza la strategia: ecco il nuovo piano
Antincendio boschivo, il Parco del Vesuvio rafforza la strategia: ecco il nuovo piano
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI