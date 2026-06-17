STURNO (rgl) – Cinque piccoli musetti impauriti, stretti l’uno all’altro all’interno di uno scatolone abbandonato lungo una strada. Una scena che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma che grazie all’intervento dei carabinieri ha avuto un finale diverso. È accaduto nelle prime ore del mattino a Sturno, in provincia di Avellino dove i militari della stazione di Fontanarosa hanno tratto in salvo cinque cuccioli di cane meticcio abbandonati da ignoti ai margini della carreggiata. Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i carabinieri hanno notato uno scatolone lasciato sul ciglio della strada. Insospettiti dalla presenza dell’imballaggio in un luogo insolito, si sono avvicinati per verificare il contenuto. All’interno hanno trovato cinque cuccioli visibilmente spaventati, affamati e in evidente stato di difficoltà. Secondo una prima valutazione, gli animali erano stati abbandonati poco prima e senza un intervento tempestivo avrebbero rischiato gravi conseguenze. I militari dell’Arma hanno immediatamente preso in custodia i piccoli cani, trasportandoli presso la caserma, dove hanno provveduto a rifocillarli e a garantire loro le prime cure necessarie. Successivamente sono state attivate tutte le procedure previste per assicurare ai cuccioli assistenza veterinaria e una sistemazione adeguata. Gli animali sono stati quindi affidati a un’associazione specializzata nella tutela e nell’assistenza degli animali abbandonati, che seguirà il loro percorso di recupero e si occuperà delle future adozioni. Nel frattempo sono in corso gli accertamenti per individuare i responsabili dell’abbandono. La normativa vigente considera l’abbandono di animali un reato perseguibile penalmente.