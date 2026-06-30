NAPOLI (rgl) – Nuove variazioni in arrivo per i pendolari della linea Napoli–Baiano della Circumvesuviana. Da domani, 1° luglio, il programma dei bus sostitutivi subirà modifiche significative, come comunicato dall’Ente Autonomo Volturno. Una rimodulazione necessaria, spiegano dall’azienda, per accompagnare la fase di transizione che precede l’apertura della nuova fermata RFI di Casalnuovo, prevista per il prossimo 10 agosto. Nel dettaglio, EAV ha disposto l’attivazione del servizio sostitutivo tra Casalnuovo e Napoli con otto coppie di corse giornaliere, dal lunedì al sabato, fino a nuovo avviso. La decisione arriva “facendo seguito agli incontri con le amministrazioni comunali del territorio interessato”, con l’obiettivo di garantire una maggiore continuità nei collegamenti durante questa fase di riassetto. Le novità principali riguardano la soppressione della circolare Pomigliano–Casalnuovo–Pomigliano, la reintroduzione della tratta Casalnuovo–Napoli, la modifica degli orari feriali e festivi sulla tratta Pomigliano–Napoli e la sospensione di alcune corse bus nel periodo estivo. Tutte le variazioni, comprese le nuove tabelle orarie, sono disponibili sul sito ufficiale dell’azienda: www.eavsrl.it.