COMIZIANO (rgl) – Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Comiziano, dove due operai sono rimasti feriti durante gli interventi di riqualificazione del palazzetto dello sport cittadino. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, i due lavoratori sarebbero precipitati da un’impalcatura, compiendo un volo di circa cinque metri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Cicciano e i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri. Uno dei due operai, Bruno Sirignano, 57 anni, ha riportato traumi agli arti inferiori ed è stato trasportato all’ospedale di Nola. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita. Più gravi, invece, le condizioni di Carmine Spirito, 66 anni, trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. L’uomo è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione, intubato, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Le indagini proseguono per ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.