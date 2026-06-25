COMIZIANO (nl) – Si è trasformato in tragedia il grave incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi a Comiziano, durante i lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport cittadino. Uno dei due operai rimasti feriti, Carmine Spirito, 66, di Sirignano, è infatti deceduto nelle ore successive al ricovero. Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, i due lavoratori sarebbero precipitati da un’impalcatura, compiendo un volo di circa cinque metri. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Cicciano e i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei cantieri. L’impatto al suolo è stato particolarmente violento. Entrambi gli operai sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale: Bruno Sirignano, 57 anni, di Camposano, è stato ricoverato all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola con traumi agli arti inferiori e non risulterebbe in pericolo di vita, mentre per Carmine Spirito le condizioni sono apparse da subito critiche. L’uomo era stato trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata. Nonostante i tentativi dei sanitari, il 60enne è deceduto questa sera poco dopo le 20. Restano ora da chiarire con precisione le cause dell’incidente e l’esatta dinamica della caduta. I carabinieri stanno verificando il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la corretta gestione del cantiere.