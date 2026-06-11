SCISCIANO (rgl) – Sette cuccioli di chihuahua rinchiusi in piccole gabbie e un cane meticcio legato con una catena al collo. È la scena che si sono trovati davanti i Carabinieri della stazione di San Vitaliano e i medici veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud durante un controllo effettuato a Scisciano, in via Molino, dopo una segnalazione relativa a presunti maltrattamenti sugli animali. L’intervento è scattato nelle scorse ore in un terreno recintato del comune del Nolano. Giunti sul posto, i militari e il personale veterinario hanno accertato la presenza di un allevamento abusivo composto da otto cani: sette cuccioli di chihuahua e un meticcio. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, gli animali sarebbero stati detenuti in condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie. I cuccioli erano rinchiusi in gabbie di dimensioni ridotte, mentre il cane meticcio era legato con una catena al collo. Alla luce delle condizioni riscontrate, l’area è stata sottoposta a sequestro e il proprietario del terreno, un 80enne del posto già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato. Gli otto cani sono stati immediatamente sottratti alla struttura abusiva e affidati a una clinica veterinaria convenzionata, dove riceveranno le cure necessarie e saranno sottoposti ai controlli sanitari del caso.