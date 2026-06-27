MELITO DI NAPOLI (rgl) – Un’aggressione violenta in un luogo di silenzio e rispetto: questa mattina, al cimitero comunale di Melito di Napoli, un custode di 56 anni è stato colpito con un calcio alla testa e al braccio da una persona ancora non identificata. L’uomo è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano, dove si trova in attesa di prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Melito, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. L’aggressione sarebbe avvenuta all’interno dell’area cimiteriale, ma restano da chiarire motivazioni e contesto. In via precauzionale, il sindaco Dominique Pellecchia ha disposto la chiusura immediata del cimitero, in attesa degli accertamenti. Le indagini sono in corso e si concentrano sulle testimonianze e sulle eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.