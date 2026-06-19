ACERRA (rgl) – Una colonna di fumo nero che si alza improvvisamente dalla campagna e attira l’attenzione dei carabinieri. È così che prende avvio l’intervento che nel pomeriggio ha portato all’arresto di un 68enne ad Acerra, ritenuto responsabile di combustione illecita di rifiuti. Il rogo si è sviluppato in via Volturno, nei pressi dei Regi Lagni, dove qualcuno aveva dato fuoco a un cumulo di rifiuti composto da pneumatici, guaine, plastiche e altro materiale di scarto. Le fiamme hanno rapidamente generato una densa colonna di fumo visibile a distanza. I carabinieri della stazione di Acerra, impegnati nei controlli del territorio, hanno individuato la zona dell’incendio e avviato immediatamente le verifiche. L’area, risultata dotata di un sistema di videosorveglianza comunale, ha consentito di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti. Dalle immagini è stato possibile risalire all’identità dell’uomo che avrebbe appiccato il fuoco e poi lasciato la zona allontanandosi in bicicletta. I militari lo hanno rintracciato poco distante dal luogo del rogo. Il 68enne è stato arrestato e condotto ai domiciliari in attesa di giudizio.