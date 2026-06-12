MARCIANISE (rgl) – Dal web alla piazza, dai video virali all’abbraccio del pubblico. Sabato 20 giugno, alle 17, il centro Campania ospiterà in Piazza Campania il Meet & Greet con Salvo & Giorgia, la coppia padre‑figlia che ha conquistato i social con ironia, spontaneità e un rapporto autentico che ha fatto innamorare migliaia di follower. L’appuntamento offrirà ai fan la possibilità di incontrare dal vivo i due creator, scattare una foto insieme e vivere un momento speciale con i protagonisti di contenuti che raccontano la quotidianità familiare con leggerezza e simpatia. Un’occasione per trasformare il legame nato online in un incontro reale, diretto e caloroso. Grazie alla loro naturalezza e alla capacità di parlare a grandi e piccoli, Salvo & Giorgia sono diventati un punto di riferimento nel panorama social italiano, portando sul web un modello di relazione positiva, divertente e genuina. Per partecipare all’evento è necessario ritirare il pass dedicato presso l’Info Point del Centro Campania, in Piazza Centrale, fino a esaurimento disponibilità, e scaricare l’app IO&CAMPANIA.