MARCIANISE (rgl) – Dal palco di X Factor alle luci del Centro Campania: Delia Buglisi torna a incontrare il suo pubblico con un appuntamento speciale dedicato al nuovo album “Sicilia Bedda”. Un pomeriggio che promette musica, emozioni e un contatto diretto con una delle voci più interessanti della nuova scena italiana. Il Centro Campania si prepara ad accogliere Delia Buglisi per un esclusivo firmacopie: sabato 4 luglio, alle ore 17:00, la cantautrice sarà protagonista di un incontro con i fan in occasione dell’uscita del suo nuovo album “Sicilia Bedda”, disponibile dal 3 luglio. L’evento offrirà al pubblico la possibilità di ricevere una firma personalizzata sulla propria copia del disco e vivere da vicino l’energia di un’artista che, dopo la partecipazione a X Factor 2025, ha consolidato il proprio percorso con collaborazioni di rilievo, tra cui Serena Brancale e Gregory Porter. Il nuovo album è un viaggio musicale che attraversa radici, colori ed emozioni della Sicilia, raccontati attraverso una voce intensa, riconoscibile e sempre più apprezzata. Per partecipare al firmacopie è necessario acquistare “Sicilia Bedda” a partire dal 3 luglio — disponibile anche presso il Mondadori Bookstore del Centro Campania — scaricare l’app IO&CAMPANIA e ritirare il pass dedicato presso l’Info Point in Piazza Centrale.